BIST 11.315
DOLAR 42,81
EURO 50,16
ALTIN 5.951,72

Fenerbahçe transferde rota değiştirdi! Sörloth pahalı geldi, yeni hedef belli oldu

|
Fenerbahçe transferde rota değiştirdi! Sörloth pahalı geldi, yeni hedef belli oldu

Kış transfer döneminde golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin hedefindeki ilk isim Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'tu. Sarı-lacivertli takım, oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle transferde rotasını değiştirdi. Kanarya'nın forvet için yeni hedefi belli oldu.

Fenerbahçe transferde rota değiştirdi! Sörloth pahalı geldi, yeni hedef belli oldu - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de son olarak konuk ettiği Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü. Lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli takım, ilk devrenin son maçında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacak. 

110
Fenerbahçe transferde rota değiştirdi! Sörloth pahalı geldi, yeni hedef belli oldu - Resim: 2

Kritik karşılaşmayı kazanarak zirve yolunda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, kış transfer dönemi için de çalışmalara başladı.

210
Fenerbahçe transferde rota değiştirdi! Sörloth pahalı geldi, yeni hedef belli oldu - Resim: 3

Youssef En-Nesyri'nin düşük performansı sebebiyle golcü takviyesi yapmayı düşünen Kanarya'nın gündeminde Alexander Sörloth yer alıyordu.

310
Fenerbahçe transferde rota değiştirdi! Sörloth pahalı geldi, yeni hedef belli oldu - Resim: 4

1.95'lik yıldızın menajeriyle yapılan iki görüşmede de herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

410