Fenerbahçe transferde rota değiştirdi! Sörloth pahalı geldi, yeni hedef belli oldu
Kış transfer döneminde golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin hedefindeki ilk isim Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'tu. Sarı-lacivertli takım, oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle transferde rotasını değiştirdi. Kanarya'nın forvet için yeni hedefi belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de son olarak konuk ettiği Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü. Lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli takım, ilk devrenin son maçında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacak.
Kritik karşılaşmayı kazanarak zirve yolunda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, kış transfer dönemi için de çalışmalara başladı.
Youssef En-Nesyri'nin düşük performansı sebebiyle golcü takviyesi yapmayı düşünen Kanarya'nın gündeminde Alexander Sörloth yer alıyordu.
1.95'lik yıldızın menajeriyle yapılan iki görüşmede de herhangi bir sonuca ulaşılamadı.