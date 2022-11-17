Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor: 2 yıldız bedavaya geliyor!
2022 Dünya Kupası arası öncesi Süper Lig'de son maçında Giresunspor engeline takılan Fenerbahçe 29 puan ile liderlik koltuğunda kalmayı başarmıştı. Sarı-Lacivertliler teknik direktör Jorge Jesus ile büyük bir çıkışa imza atarken futbolcuların performanslarının artması yönetimi oldukça memnun etmişti. Jesus'un ara transfer dönemi için ‘şart’ olarak gördüğü bir takviye yok fakat Fenerbahçe sözleşmeleri sezon sonunda bitecek iki yıldız için girişimlere başladı. İşte detaylar...
Jorge Jesus, şu ana kadar Joao Pedro dışında kadrosundaki her oyuncuyu verimli bir şekilde kullandı.
Sarı-Lacivertliler’in ara transfer dönemi için ‘şart’ olarak gördüğü bir takviye yok. Ancak uygun şartlar oluşursa öncelik stoper transferine verildi.
Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe 'de şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle takım oyununda gözle görülür şekilde yükseliş yaşandı.
Yıldız futbolcularla donatılan kadroyu verimli bir şekilde kullanmayı başaran Jesus, camianın hasret olduğu şampiyonluğu kazandırmak istiyor.