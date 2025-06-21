Fenerbahçe, Trabzon'un eski yıldızının peşinde
Fenerbahçe, bir dönem Süper Lig'de fırtına gibi esen Norveçli golcü Sörloth'u listesine ekledi.
İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere dikkat çeken transfer haberleri
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için Inter'le anlaşmaya çok yakın. Hakan "Ben hazırım" mesajı verip maaşında fedakarlık yapmayı kabul ederek büyük bir adım daha attı. (FANATİK)
Beşiktaş, Milan ile kontratı son eren Calabria'yı kadrosuna katmayı hedefliyor.
(POSTA)
Fenerbahçe yönetimi Ajax forması giyen Fitz-Jim'in bonservisi hakkında kulübünden bilgi talebinde bulundu.
Görüşmeler önümüzdeki günlerde hız kazanacak.
(SABAH)