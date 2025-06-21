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Fenerbahçe, Trabzon'un eski yıldızının peşinde

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Fenerbahçe, Trabzon'un eski yıldızının peşinde

Fenerbahçe, bir dönem Süper Lig'de fırtına gibi esen Norveçli golcü Sörloth'u listesine ekledi.

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İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere dikkat çeken transfer haberleri

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Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için Inter'le anlaşmaya çok yakın. Hakan "Ben hazırım" mesajı verip maaşında fedakarlık yapmayı kabul ederek büyük bir adım daha attı. (FANATİK)

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Fenerbahçe, Trabzon'un eski yıldızının peşinde - Resim: 3

Beşiktaş, Milan ile kontratı son eren Calabria'yı kadrosuna katmayı hedefliyor.

(POSTA)

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Fenerbahçe yönetimi Ajax forması giyen Fitz-Jim'in bonservisi hakkında kulübünden bilgi talebinde bulundu.

Görüşmeler önümüzdeki günlerde hız kazanacak.

(SABAH)

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