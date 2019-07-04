Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda ilk idmana çıktı

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde başlayan antrenman, saat 18:30’da start aldı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan çalışma pas ve top kapma çalışmaları ile devam etti. Minyatür kale ile süren çalışma taktik çalışma ile son buldu. Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferi Alman golcü Max Kruse ise antrenmanda yer aldı.