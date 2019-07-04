Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda ilk idmana çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda ilk idmana çıktı

Yeni sezon hazırlıkları için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde gelen Fenerbahçe, ilk idmanını gerçekleştirdi..

Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda ilk idmana çıktı - Sayfa 1

Fenerbahçe, Topuk Yaylası’nda yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. 
Yeni sezon hazırlıkları için Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri’nde gelen Fenerbahçe, ilk idmanını gerçekleştirdi. 

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Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda ilk idmana çıktı - Sayfa 2

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde başlayan antrenman, saat 18:30’da start aldı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan çalışma pas ve top kapma çalışmaları ile devam etti. Minyatür kale ile süren çalışma taktik çalışma ile son buldu. Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferi Alman golcü Max Kruse ise antrenmanda yer aldı. 

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Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda ilk idmana çıktı - Sayfa 3

Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferi Alman golcü Max Kruse ise antrenmanda yer aldı. 

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Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda ilk idmana çıktı - Sayfa 4

Bu arada U-19 ekibi de A takımdan ayrı olarak çalışma gerçekleştirdi. 

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