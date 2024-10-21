Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun tazminat maddesi dudak uçuklatıyor

Fenerbahçe'den ne kadar kazanıyor?

Fenerbahçe, José Mourinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmi olarak açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulüp, Mourinho'nun her sezon için 10.5 milyon Euro net ücret alacağını duyurmuştu.