Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun tazminat maddesi dudak uçuklatıyor
Fenerbahçe Jose Mourinho için sarı-lacivertli taraftarlar 'istifa' tepkisi vermiş durumda. Sezonun başı olmasına rağmen liderle puan farkının açılmasına öfkelenen Fenerbahçeli taraftarların birçoğu Jose Mourinho ile yolların ayrılmasını istiyor. Sarı-lacivertlilerden yüklü bir maaş alan Mourinho'nun takımdan ayrılması hiç de kolay değil.
Fenerbahçe'nin başında üst üste yaşadığı puan kayıpları ve oyuncu tercihleriyle eleştirilen Jose Mourinho için ayrılık çanları şimdiden çalmaya başladı. Fenerbahçeli taraftarların büyük bir bölümü Mourinho'ya olan güvenini kaybetti.
Özellikle İrfan Can Kahveci ve En-Nesyri'yi bir türlü ilk 11'de oynatmamasıyla eleştirilen Jose Mourinho'nun dün oynanan Samsunspor maçında kaybettiği 2 puan sabırları taşırdı.
Sosyal medyada büyük tepki var
Fenerbahçeli taraftarlar Portekizli çalıştırıcıya büyük tepki gösteriyor. Sarı-lacivertlilerin dün akşam yaptığı Mourinho paylaşımına kısa süre içinde 2 binden fazla yorum gelirken, bu yorumların neredeyse tamamı Jose Mourinho'nun istifa etmesi üzerine...
Fenerbahçe'den ne kadar kazanıyor?
Fenerbahçe, José Mourinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmi olarak açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulüp, Mourinho'nun her sezon için 10.5 milyon Euro net ücret alacağını duyurmuştu.