Fenerbahçe tarihine geçmeye çok yakın: Enner Valencia o isimleri geride bırakacak!

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, ligde 13. hafta sonunda liderlik koltuğunda otururken, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna katılım hakkı elde etti. UEFA Avrupa Ligi gruplarında ise 6 maça çıkan Kanarya, 13 golle en skorer takım konumundaydı.