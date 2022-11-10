Fenerbahçe tarihine geçmeye çok yakın: Enner Valencia o isimleri geride bırakacak!
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında evinde Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan Enner Valencia'nın attığı tek golle galip ayrıldı. Sarı-lacivertli takımın Ekvadorlu golcüsü, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırmaya çok yakın.
Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, ligde 13. hafta sonunda liderlik koltuğunda otururken, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna katılım hakkı elde etti. UEFA Avrupa Ligi gruplarında ise 6 maça çıkan Kanarya, 13 golle en skorer takım konumundaydı.
Geçtiğimiz sezon gol yükünün ağırlıklı olarak Serdar Dursun'da olduğu Fenerbahçe, bu sezon golcüleriyle çok mutlu.
Enner Valencia tüm kulvarlarda 14 gol, Batshuayi 8 gol ve İrfan Can Kahveci 6 gol attı.
Çubuklu formayla 89 maça çıkan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, Sivasspor 'a attığı golle 40. kez ağları sarsmayı başardı.