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Fenerbahçe taraftarları şokta! "Bitti" denilen transfer beklemeye alındı

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Fenerbahçe taraftarları şokta! "Bitti" denilen transfer beklemeye alındı

Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak Skriniar ve Semedo transferlerinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'nin Asensio transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe taraftarları şokta! "Bitti" denilen transfer beklemeye alındı - Resim: 1

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe son olarak Skriniar ve Semedo transferlerinde de mutlu sona ulaşırken Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki Asensio transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe taraftarları şokta! "Bitti" denilen transfer beklemeye alındı - Resim: 2

Fenerbahçe, Marco Asensio ile her konuda anlaşırken, oyuncunun kulübü Paris Saint-Germain ile de tüm şartlarda uzlaşmıştı.

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Fenerbahçe taraftarları şokta! "Bitti" denilen transfer beklemeye alındı - Resim: 3

Ancak sarı-lacivertliler, diğer seçenekleri değerlendirmek için Asensio transferini beklemeye aldı ve Lauriente gibi isimlerle görüşmelere başladı.

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Fenerbahçe taraftarları şokta! "Bitti" denilen transfer beklemeye alındı - Resim: 4

Benfica teklif yaptı

Marco Asensio için Portekiz'den sürpriz bir haber geldi. Di Marzio'nun haberine göre Benfica, İspanyol futbolcu için PSG'ye 11 milyon Euro teklif etti ve yanıt bekliyor.

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