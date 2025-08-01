Fenerbahçe taraftarları şokta! "Bitti" denilen transfer beklemeye alındı
Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak Skriniar ve Semedo transferlerinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'nin Asensio transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe son olarak Skriniar ve Semedo transferlerinde de mutlu sona ulaşırken Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki Asensio transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe, Marco Asensio ile her konuda anlaşırken, oyuncunun kulübü Paris Saint-Germain ile de tüm şartlarda uzlaşmıştı.
Ancak sarı-lacivertliler, diğer seçenekleri değerlendirmek için Asensio transferini beklemeye aldı ve Lauriente gibi isimlerle görüşmelere başladı.
Benfica teklif yaptı
Marco Asensio için Portekiz'den sürpriz bir haber geldi. Di Marzio'nun haberine göre Benfica, İspanyol futbolcu için PSG'ye 11 milyon Euro teklif etti ve yanıt bekliyor.