Fenerbahçe Talisca'nın ardından dünya yıldızının peşine düştü! Ali Koç'tan Branco'ya talimat
Anderson Talisca'nın transferinde sona yaklaşan Fenerbahçe'de yönetimin, tüm dünyayı sallayacak bir transferi gerçekleştirmek istediği öne sürüldü. Yönetimin, Manchester City forması giyen dünya yıldızı için sportif direktör Mario Branco'ya talimat verdiği kaydedildi.
Fenerbahçe'de gündem transfer. Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda hamleler yapan sarı-lacivertlilerde Talisca ile anlaşmaya varıldı. Hem Al Nassr hem de Talisca ile anlaşmaya varan Fenerbahçe yönetimi kısa süre içinde Anderson Talisca'yı İstanbul'a getirip resmi sözleşmeyi imzalatacak. İlk 6 ay kiralık olarak forma giyecek Talisca'nın sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.
Talisca sonrası Fenerbahçe, tüm dünyada sansasyon yaratacak ‘hayal’ bir transferin peşine düştü: Kevin De Bruyne... Manchester City’nin süper yıldızı için sportif direktör Mario Branco’nun, yönetimin direktifi sonrası kolları sıvadığı öğrenildi.
Fanatik'ten Ömer Necati Torlak'ın haberine göre, 33 yaşındaki oyuncunun Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Son yıların en kötü döneminden geçen City’nin kadroyu büyük oranda değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Öte yandan De Bruyne ile Guardiola’nın arası da iyi değil. Sarı-lacivertlilerin hayali, bu transferi ocak ayında bitirmek. Branco, bunun mümkün olup olmadığını araştırmaya başladı.