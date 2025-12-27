BIST 11.294
DOLAR 42,90
EURO 50,56
ALTIN 6.250,52

Fenerbahçe, Sörloth için kesenin ağzını açtı! Atletico Madrid'le sert pazarlık

|
Fenerbahçe, Sörloth için kesenin ağzını açtı! Atletico Madrid'le sert pazarlık

Fenerbahçe, Atletico Madrid'in Norveçli yıldızı Alexander Sörloth için kesenin ağzını açtı.

Fenerbahçe, Sörloth için kesenin ağzını açtı! Atletico Madrid'le sert pazarlık - Resim: 1

 İşte günün öne çıkan transfer haberleri ve iddiaları...

Fenerbahçe'de ara transferin ilk imzası Anthony Musaba olacak.

Musaba için Samsunspor'a Fenerbahçe, serbest kalma bedeli olan 6 milyon euroyu ödeyecek ve oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

(FOTOMAÇ)

16
Fenerbahçe, Sörloth için kesenin ağzını açtı! Atletico Madrid'le sert pazarlık - Resim: 2

Fenerbahçe, orta saha transferi için listesine yeni bir ismi ekledi. Sarı-lacivertliler Bundesliga takımlarından Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen Rocco Reitz'la ilgileniyor.

26
Fenerbahçe, Sörloth için kesenin ağzını açtı! Atletico Madrid'le sert pazarlık - Resim: 3

SÖRLOTH İÇİN KIRAN KIRANA PAZARLIK

Ocak'ta kadrosuna kaliteli bir forvet takviyesinde bulunmak isteyen Fenerbahçe, Atletico Madridli golcü Alexander Sörloth için bastırıyor.

36
Fenerbahçe, Sörloth için kesenin ağzını açtı! Atletico Madrid'le sert pazarlık - Resim: 4

Sarı-lacivertliler Atletico Madrid'den Alexander Sörloth'la 12 milyon euroluk maaş ve 3 yıllık sözleşme karşılığında anlaştı.

46