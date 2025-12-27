Fenerbahçe, Sörloth için kesenin ağzını açtı! Atletico Madrid'le sert pazarlık

İşte günün öne çıkan transfer haberleri ve iddiaları...

Fenerbahçe'de ara transferin ilk imzası Anthony Musaba olacak.

Musaba için Samsunspor'a Fenerbahçe, serbest kalma bedeli olan 6 milyon euroyu ödeyecek ve oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

