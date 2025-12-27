Fenerbahçe, Sörloth için kesenin ağzını açtı! Atletico Madrid'le sert pazarlık
Fenerbahçe, Atletico Madrid'in Norveçli yıldızı Alexander Sörloth için kesenin ağzını açtı.
İşte günün öne çıkan transfer haberleri ve iddiaları...
Fenerbahçe'de ara transferin ilk imzası Anthony Musaba olacak.
Musaba için Samsunspor'a Fenerbahçe, serbest kalma bedeli olan 6 milyon euroyu ödeyecek ve oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
(FOTOMAÇ)
Fenerbahçe, orta saha transferi için listesine yeni bir ismi ekledi. Sarı-lacivertliler Bundesliga takımlarından Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen Rocco Reitz'la ilgileniyor.
SÖRLOTH İÇİN KIRAN KIRANA PAZARLIK
Ocak'ta kadrosuna kaliteli bir forvet takviyesinde bulunmak isteyen Fenerbahçe, Atletico Madridli golcü Alexander Sörloth için bastırıyor.
Sarı-lacivertliler Atletico Madrid'den Alexander Sörloth'la 12 milyon euroluk maaş ve 3 yıllık sözleşme karşılığında anlaştı.