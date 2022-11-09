Fenerbahçe Sivasspor maçında tribünde taciz krizi! 20 taraftar 1 yıl men edildi
Fenerbahçe-Sivasspor maçında sahaya yabancı madde atan 20 taraftara işlem yapıldı. Maçın sonunda bir kadın taraftar, fotoğraflarını çektiğini iddia ettiği bir başka Fenerbahçe taraftarından şikayetçi oldu. Söz konusu kişinin cep telefonunu alan kadın taraftar, cep telefonundaki fotoğrafları polislere gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'in 13. Haftası'nda Fenerbahçe ile Sivasspor arasında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçta İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri; sahaya yabancı madde atan taraftara yönelik yoğun bir mesai yaptı.
İkinci yarının hemen başında Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural'a sahaya atılan yabancı madde isabet etti. Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçın orta hakemi Hüseyin Göçek'in 48. dakikada Fenerbahçe'nin futbolcusu Michy Batshuayi Atunga'ya gösterdiği kırmızı kartın ardından çok sayıda taraftar sahaya yabancı madde attı. Tespit çalışmaları yapan İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri sahaya yabancı madde atan taraftarları tespit etti.
Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçın orta hakemi Hüseyin Göçek'in 48. dakikada Fenerbahçe'nin futbolcusu Michy Batshuayi Atunga'ya gösterdiği kırmızı kartın ardından çok sayıda taraftar sahaya yabancı madde attı.
Tespit çalışmaları yapan İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri sahaya yabancı madde atan taraftarları tespit etti.