Fenerbahçe sezon sonu şampiyon olabilir! Dikkat çeken senaryolar
Trendyol Süper Lig'de 29 haftayı geride bıraktık. Lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2 puan, Trabzonspor ile 4 puanlık bir fark var. Sezon sonu için dikkat merak edilen ikili ve üçlü averaj senaryoları ortaya çıktı.
Ligde zirve yarışında heyecan devam ediyor. 29 hafta sonunda Galatasaray lider, Fenerbahçe iki puan geride ikinci ve son olarak 4 puan geride kalan Trabzonspor ise üçüncü sırada yer alıyor.
Oluşan puan tablosu ve kalan maçlara göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında yaşanacak mücadele için dikkat çeken bir senaryo ortaya çıktı.
Sezonun 31. haftasında oynancak en kritik derbiside iki Galatasaray ile Fenerbahçe'nin berabere kalması halinde ligin sonu ikili ya da üçlü averaj hesaplarına kalabilir.
Galatasaray’ın bir maçtan daha beraberlikle ayrılması, derbinin de berabere bitmesi hâlinde üç takımın da ligin sonunda maksimum 79 puanda buluşma ihtimali ortaya çıkıyor.