Fenerbahçe Rangers karşısında tur arayacak! 5 isim yok, 6 isim sınırda! İşte muhtemel ilk 11'ler...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İskoçya ekibi Rangers ile bu akşam karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, 5 futbolcusundan yoksun olacağı zorlu deplasmanda turu geçmeyi amaçlıyor. İşte muhtemel ilk 11’ler…
Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil eden tek Türk takımı olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında 3-1 yenildiği İskoçya ekibi Rangers ile bu kez rövanşta karşılaşacak.
Ibrox Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını vatandaşları Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Rohit Saggi olacak.
Maçta Hollandalı Pol van Boekel VAR, Almanya'dan Christian Dingert ise AVAR olarak görev alacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de mağlup olduğu rakibini deplasmanda devirerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.
Fenerbahçe nasıl tur atlar?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda. Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak. Müsabaka Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzayacak karşılaşmada önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.