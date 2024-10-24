Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Geride kalan 2 haftada 4 puan toplayan ve 14. sırada yer alan temsilcimiz zorlu mücadeleden puan ya da puanlar çıkarmak için sahaya çıkacak. Peki Fenerbahçe-Manchester United UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde İngiliz devine karşı. Sarı lacivertliler turnuvanın üçüncü haftasında, Manchester United'ı Kadıköy'de ağırlayacak.
Avrupa Ligi'nde ilk 2 maçında 4 puan toplayan ve 14. sırada yer alan Fenerbahçe'de 6 eksik var. Tedavileri süren Oosterwolde ve Cengiz'in yanı sıra, UEFA listesinde olmayan Kostic, Oğuz, Levent ve Bartuğ forma giyemeyecek.
Eski takımıyla karşılaşacak teknik direktör Jose Mourinho, kritik maç öncesinde taraftara mesaj verdi.
"Taraftarımız beni anlamıştır"
Mourinho, "Manchester United'ın bizden korkması için bir sebep görmüyorum ancak maçın kolay olmayacağını biliyorlardır. Bu turnuvanın iki favorisinden birine karşı oynayacağız. Sahada 11'e 11 oynarsak kazanamayız. Manchester United, 35 bin 11 kişiye karşı oynamalı. Taraftarımız beni anlamıştır..." dedi.