Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

"Taraftarımız beni anlamıştır"

Mourinho, "Manchester United'ın bizden korkması için bir sebep görmüyorum ancak maçın kolay olmayacağını biliyorlardır. Bu turnuvanın iki favorisinden birine karşı oynayacağız. Sahada 11'e 11 oynarsak kazanamayız. Manchester United, 35 bin 11 kişiye karşı oynamalı. Taraftarımız beni anlamıştır..." dedi.