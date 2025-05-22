Fenerbahçe Manchester City’nin yıldızını istiyor

Başkan Ali Koç, kongre kararı hakkında, “Kulübümüzün gelecek sezon için kaderini şekillendirecek stratejik bir karardır. Bu süreç, yeni sezonun tam da başlangıcına denk gelmektedir. Sezon içerisinde başarıyı belirleyen tüm dinamiklerin tohumları bu süreçte ekilmektedir. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda Olağanüstü Genel Kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu.