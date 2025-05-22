Fenerbahçe Manchester City’nin yıldızını istiyor
Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’de, başkan Ali Koç eylül ayında olağanüstü kongre yapılacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerin, Manchester City’nin yıldız futbolcusunu kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi.
Trendyol Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’de hareketli günler yaşanıyor.
Başkan Ali Koç, muhalefet kanadının imza toplaması üzerine kongrenin eylül ayında yapılması yönünde karar aldı.
Başkan Ali Koç, kongre kararı hakkında, “Kulübümüzün gelecek sezon için kaderini şekillendirecek stratejik bir karardır. Bu süreç, yeni sezonun tam da başlangıcına denk gelmektedir. Sezon içerisinde başarıyı belirleyen tüm dinamiklerin tohumları bu süreçte ekilmektedir. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda Olağanüstü Genel Kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu.
FENERBAHÇE'DEN JACK GREALISH BOMBASI
Fenerbahçe yönetimi bu kapsamda transfer çalışmalarına hız verdi. Spor yorumcusu Serkan Akkoyun, Fenerbahçe’nin Manchester City’de forma giyen İngiliz kanat oyuncusu Jack Grealish ile ilgilendiğini ifade etti.