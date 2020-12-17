Fenerbahçe kupada Karacabey Belediyespor'u tek golle geçti
Fenerbahçe, Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Karacabey Belediyespor’u konuk etti. Mücadeleyi rakibinin kendi kalesine attığı golle 1-0 kazanan Fenerbahçe, adını son 16 turuna yazdı. Fenerbahçe'de Altay Bayındır, ceza sahası dışında topu topa elle kontrol edince kırmızı kart gördü. Altay, ligdeki Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 2. Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, son 16 turuna yükseldi.
11. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan Serdar Aziz sağdan bindiren Nazım Sangare'yi gördü. Bu oyuncunun bekletmeden yerden sert ortasına altıpas önünde ters bir vuruş yapan Onur Özcan meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0
28. dakikada Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, ceza sahası dışında topu uzaklaştırmaya çalışırken topa elle temas edince kırmızı kart gördü.
Altay, ligdeki Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.