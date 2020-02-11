Fenerbahçe Kırklarelispor Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'u 1-0 yendi. İlk maçı da 3-0 ile geçen sarı-lacivertliler kupada adını yarı finale yazdırdı.
12. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Mehmet Ekici'yle yaptığı verkaçla içeri giren Ferdi Kadıoğlu'nun çaprazda kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.
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24. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Tolgay Arslan'dan seken top altıpas civarında Zajc'ın önünde kaldı. Sloven futbolcunun kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak İbrahim Demir'den sekerek oyun alanına döndü.
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30. dakikada Tolgay Arslan'ın ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Mevlüt Erdinç'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle kornere gitti.
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Mücadelenin ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.
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