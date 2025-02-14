Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kaybetti! UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye kaçıncı?
UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcilerimizden Galatasaray, AZ Alkmaar’a 4-1 yenilirken Fenerbahçe ise sahasında Anderlecht’i 3-0 yendi. Alınan sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlarına çıktı.
Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Dusan Tadic'in golüyle öne geçti.
Golün ardından geri çekilen sarı-lacivertliler, kalesinde pozisyon vermezken, topun kontrolünü ise rakibine bıraktı. Hücumda çoğalmakta zorlanan Fenerbahçe, 42. dakikada ani gelişen atakta Edin Dzeko'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili giren Fenerbahçe, 57. dakikada Youssef En-Nesyri ile skoru 3-0 yaptı. Golün ardından 59. dakikada Yusuf Akçiçek ile bir topu direkten dönen sarı-lacivertliler, kalan bölümde skoru korudu ve sahadan 3-0 galip ayrıldı. Mücadelenin rövanşı, 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak.