Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kaybetti! UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye kaçıncı?

Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili giren Fenerbahçe, 57. dakikada Youssef En-Nesyri ile skoru 3-0 yaptı. Golün ardından 59. dakikada Yusuf Akçiçek ile bir topu direkten dönen sarı-lacivertliler, kalan bölümde skoru korudu ve sahadan 3-0 galip ayrıldı. Mücadelenin rövanşı, 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak.