Fenerbahçe kaybetti Emre Belözoğlu kulübede çıldırdı

Süper Lig'de Fenerbahçe Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe, son 4 maçta sadece 4 puan alabildi. Sarı-lacivertliler, Alanyaspor ve Antalyaspor'a kaybederken, Galatasaray ile berabere kaldı, sadece Ankaragücü'nü yendi.