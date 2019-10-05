Fenerbahçe kaybetti Emre Belözoğlu kulübede çıldırdı
Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'a 1-0'lık skorla boyun eğerken Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde sarı kart gördü.
Süper Lig'de Fenerbahçe Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe, son 4 maçta sadece 4 puan alabildi. Sarı-lacivertliler, Alanyaspor ve Antalyaspor'a kaybederken, Galatasaray ile berabere kaldı, sadece Ankaragücü'nü yendi.
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Karşılaşmanın 60. dakikasında yerini Deniz Türüç'e bırakan Emre Belözoğlu, ilginç bir sarı kart durumu yaşadı. Karşılaşmada 65. dakikada yedek kulübesindeyken 4. hakem Yiğit Arslan'a itirazları nedeniyle Emre'ye sarı kart çıktı.
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Maç boyunca kart almayan tecrübeli oyuncunun kenarda böyle bir durumla karşılaşması dikkatlerden kaçmadı.
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Emre Belözoğlu'nun kenardan saha içine verdiği direktifler kameralara böyle yansıdı.
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