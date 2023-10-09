Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında kazandı Ahmet Çakar'dan olay sözler! Dzeko'nun penaltısı...
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül de bu karşılaşma detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler maça dair birçok konuya ve tartışmalı pozisyonlara değinirken, eski hakem Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar, Edin Dzeko'nun penaltı pozisyonu hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül de bu karşılaşma detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler maça dair birçok konuya ve tartışmalı pozisyonlara değinirken, usta yazar Ahmet Çakar, Edin Dzeko'nun penaltı pozisyonu hakkında olay ifadeler kullandı. İşte tüm yazılar...
Gürcan Bilgiç: Fenerbahçe'nin 15 maçlık serisine baktığınız zaman, Kasımpaşa'yı yeneceğini rahatlıkla söylersiniz. Ama fikstür kendi içinde mental tuzaklarını kuruyor. Avrupa maçları olduğu sürece de böyle olacak; Galatasaray erken oynayacak. Kazandığında, "kazanmak" zorunda olarak sahaya çıkacaklar ve bu baskı dün de olduğu gibi öne geçildiğinde "aman bir şey olmasın" fikrini devreye sokacak.
Futbolun kendi kuralları ve yaşanmışlıkları içinde "Hiç de yanlış değil" diye düşünenler de olabilir. Ancak o zaman "Fenerbahçe böyle oynar" güvenini göremezsiniz oyunculardan. "Rakibin aldığı sonucu bilerek oynamak avantajdır" da diyebilirsiniz. Bence değil…
Başkan Ali Koç'un son röportajında altını çizdiği, ligin ikinci maçından beri yazdığım konu var ortada; hakemler… Ne yapacakları, neye ne zaman ne çalacakları belli değil. Ne darbelere, ne penaltılar verilmedi, dün ilk temasta kararını verdi Mete Kalkavan. Bir "balans ayarı" var sanki… Milli maç dönüşü unutkanlık devreye girer, kaldıkları yerden devam ederler.