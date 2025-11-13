Fenerbahçe kadro dışı bırakmıştı! İrfan Can Kahveci için ezeli rakip devreye girdi
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Kahveci için Fenerbahçe'nin ezeli rakibinin devreye girdiği, futbolcunun transfere sıcak baktığı öne sürüldü.
Fenerbahçe’de teknik direktör Tedesco tarafından Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan ve takımda mutsuz olan İrfan can Kahveci’nin ayrılmak istediği belirtildi.
Önümüzdeki yaz oynanacak Dünya Kupası yolunda Türkiye ile turnuvaya katılmak ve kadroda yer almak isteyen isteyen Kahveci’nin bu sebepten Beşiktaş’a transfer olmaya sıcak baktığı iddia edildi.
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Cengiz Ünder’in arından şimdi de sarı-lacivertli takımda kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci’ye gözünü dikti.
Beşiktaş'ı hücumcu 4-2-3-1 sisteminde oynatan Yalçın, İrfan’ı da sağ/sol kanat veya 10 numara olarak kullanmayı planlıyor.