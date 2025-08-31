Fenerbahçe, İsmail Kartal ile görüşüyor! Kartal'ın fotoğrafı basına sızdı
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'nun yerine kimi getireceği merakla bekleniyor. Listedeki isimlerden biri de İsmail Kartal... Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, İsmail Kartal ile görüştü. Kartal'ın bir fotoğrafı basına sızdı.
Ekol Sport'un paylaştığı habere göre Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, İsmail Kartal ile Anadolu Hisarı’ndaki yalısında yeni bir görüşme gerçekleştirdi. İsmail Kartal, transfer görüşmesinin ardından Hamdi Akın'ın yalısından çıkış yaptı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'yla yollar ayrılırken, Portekizlinin yerine arayışlar başladı. Listedeki isimlerden biri de İsmail Kartal.
Fenerbahçe ve İsmail Kartal ile görüşmeler devam ederken, tecrübeli çalıştırıcının bir fotoğrafı basına sızdı.
