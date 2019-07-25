Fenerbahçe hazırlık maçında Hertha Berlin'e mağlup oldu
Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için Avusturya’da bulunan Fenerbahçe, Alman ekibi Hertha Berlin ile oynadığı hazırlık maçından 2-1 mağlup ayrıldı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yurtdışı kampının 2'nci hazırlık maçında Almanya'nın Hertha Berlin takımı ile mücadele etti. Hartberg Stadyumu'ndaki maçta Julian Weinberger düdük çalarken, Maximilian Kolbitsch ile Herbert Mimra yardımcılıklarını üstlendi. Mücadele 2-1 Alman ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal; Harun Tekin, Serdar Aziz, Jailson, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Max Kruse, Moses, Vedat Muric 11'i ile karşılaşmaya başlarken, Hertha Berlin Direktörü Ante Covic ise sahaya şu isimler ile çıktı: Rune Jarstein, Karim Rekik, Niklan Stark, Salomon Kalou, Alexander Esswein, Ondrej Duda, Mathew Leckie, Marko Grujic, Dedrick Boyata, Marvin Plattenhardt, Davie Selke.
Yanal 8 değişiklik yaptı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Hertha Berlin ile oynanan hazırlık karşılamasının ikinci yarısında 2'si zorunlu 8 değişiklik yaptı. Mücadelenin ilk yarısında kalede Harun yer alırken ikinci yarıda Altay Bayındır görev aldı. Sadık'ın yerine ise Serdar oyuna dahil oldu. Yanal, karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde ise Ozan Tufan'ın yerine Emre Belözoğlu'na, Abdulcebrail'in yerine Hasan Ali, Gary Rodrigues'in yerine ise Yusuf Mert Tunç'a forma verdi. Tecrübeli teknik adam bu oyuncuların dışında sakatlanan Tolgay Arslan'ın yerine Alper'i oyuna aldı. Alper'in de sakatlanması ile Allahyar'a görev verdi.
Tolgay ve Alper sakatlandı
Sarı-lacivertli ekipte Tolgay Arslan, hazırlık maçında sakatlandı. Mücadelenin 10'uncu dakikasında sakatlık yaşayan Tolgay Arslan'a saha kenarında müdahale edildi. Karşılaşmaya devam edemeyeceği anlaşılan Tolgay'ın yerine 12'nci dakikada Mehmet Ekici devreye girdi. Tolgay daha sonra sedye ile oyun alanını terk etti. Sağ ayak bileği burkulan Tolgay'ın çekilecek MR sonrası durumu netleşecek.
Öte yandan mücadelenin sonlarına doğru Alper Potuk da sakatlık yaşadı. Karşılaşmayı bitiremeyeceği anlaşılan Alper'in yerine Allahyar Seyyadmeneş oyuna dahil oldu.