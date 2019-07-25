Fenerbahçe hazırlık maçında Hertha Berlin'e mağlup oldu

Yanal 8 değişiklik yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Hertha Berlin ile oynanan hazırlık karşılamasının ikinci yarısında 2'si zorunlu 8 değişiklik yaptı. Mücadelenin ilk yarısında kalede Harun yer alırken ikinci yarıda Altay Bayındır görev aldı. Sadık'ın yerine ise Serdar oyuna dahil oldu. Yanal, karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde ise Ozan Tufan'ın yerine Emre Belözoğlu'na, Abdulcebrail'in yerine Hasan Ali, Gary Rodrigues'in yerine ise Yusuf Mert Tunç'a forma verdi. Tecrübeli teknik adam bu oyuncuların dışında sakatlanan Tolgay Arslan'ın yerine Alper'i oyuna aldı. Alper'in de sakatlanması ile Allahyar'a görev verdi.