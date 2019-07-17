Fenerbahçe günün ilk idmanını gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde günün ilk idmanını tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular; top kapma, pas ve hücum çalışmaları yaptı.
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Sarı-lacivertli oyuncular idmanı, bireysel çalışmalarla tamamladı. İlk idmanını gerçekleştiren Fenerbahçe'nin, günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanıyla sürdüreceği öğrenildi.
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