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Fenerbahçe günün ilk idmanını gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe günün ilk idmanını gerçekleştirdi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde günün ilk idmanını tamamladı.

Fenerbahçe günün ilk idmanını gerçekleştirdi - Sayfa 1

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular; top kapma, pas ve hücum çalışmaları yaptı. 

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Fenerbahçe günün ilk idmanını gerçekleştirdi - Sayfa 2

Sarı-lacivertli oyuncular idmanı, bireysel çalışmalarla tamamladı. İlk idmanını gerçekleştiren Fenerbahçe'nin, günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanıyla sürdüreceği öğrenildi.

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Fenerbahçe günün ilk idmanını gerçekleştirdi - Sayfa 3
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Fenerbahçe günün ilk idmanını gerçekleştirdi - Sayfa 4
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