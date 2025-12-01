Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi görsel şölen!
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde taraftarlarının hazırladığı özel koreografiyle sahaya çıkarken, tribünlerde Lefter Küçükandonyadis’in yer aldığı büyük bir çalışma sergilendi. Maç öncesi duman ve ışık şovlarıyla atmosferi güçlendiren sarı lacivertliler, geçmiş derbileri ve efsane oyuncularını da ışık gösterileriyle hatırlattı.
Sezonun en önemli maçlarından Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'da başladı.
Maç öncesi Fenerbahçe taraftarı, özel bir koreografi çalışması ile takımına destek verdi.
Koreografide Fenerbahçe tarihinin efsanelerinden Lefter Küçükandonyadis ve etrafında mevcut kadrodaki oyuncular ile teknik direktör Domenico Tedesco yer aldı.
KOREOGRAFİ ÖNCESİ DUMAN VE IŞIK ŞOVU!
Fenerbahçe yönetimi de maç öncesi taraftarına sürpriz yaptı.
