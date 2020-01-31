Fenerbahçe Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre; 23. haftada oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacağı belirtildi.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21, 22, 23, 24 ve 25. hafta müsabaka programları açıklandı.
18
23. haftada oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacağı belirtildi.
28
Öte yandan aynı hafta oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesinin ise 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacağı kaydedildi.
38
48