Fenerbahçe Fransız stoper Adil Rami'yi resmen açıkladı!

2007 ile 2011 yılına kadar Lille as kadrosunda forma giyen Rami, 2011 yılında İspanyol Valencia takımına 6 milyon euro bedelle transfer oldu. 3 yıl boyunca burada top koşturan Adil Rami, 2013 yılında İtalyan kulübü Milan'a 400 bin euro bedelle kiralandı. Milan tarafından oyun stili beğenilen Adil Rami, 2014 yılında 4 milyon 250 bin euro bedelle Milan'a transfer oldu.