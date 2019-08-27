Fenerbahçe Fransız stoper Adil Rami'yi resmen açıkladı!
Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu. Adil Rami'ye Fenerbahçe'ye 'hoş geldin' diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Adil Rami'ye Fenerbahçe'ye 'hoş geldin' diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Adil Rami kimdir?
Transfer gündeminin önemli isimleri arasında yer alan Adil Rami, 27 Aralık 1985 tarihinde Fransa'nın Bastia kentinde dünyaya geldi. Futbola 9 yaşında bir çocukken ES Fréjusienne takımında amatör olarak başlayan Adil Rami, 2006 yılında Fransız Lille takımının B kadrosunda forma giymeye başlamıştır.
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2007 ile 2011 yılına kadar Lille as kadrosunda forma giyen Rami, 2011 yılında İspanyol Valencia takımına 6 milyon euro bedelle transfer oldu. 3 yıl boyunca burada top koşturan Adil Rami, 2013 yılında İtalyan kulübü Milan'a 400 bin euro bedelle kiralandı. Milan tarafından oyun stili beğenilen Adil Rami, 2014 yılında 4 milyon 250 bin euro bedelle Milan'a transfer oldu.