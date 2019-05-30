Fenerbahçe eski başkanı Metin Aşık son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Metin Aşık'ı kaybetmeninin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Ani bir vedanın, beklenmeyen bir ayrılığın tarifsiz acısını hep beraber yaşıyoruz. 1989-1993 yıllarında başkanlığımızı yapan, 103 gollük rekorla şampiyon olduğumuz sezonda futbol şube sorumlusu olan, camiamızın ileri gelenlerinden, değerli ağabeyimiz, başkanımız Metin Aşık'ı hiç beklenmedik bir şekilde kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, futbol dünyasına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.