Fenerbahçe eski başkanı Metin Aşık son yolculuğuna uğurlandı
Vefat eden eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Metin Aşık için, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlendi. Fenarbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal da törene katıldı.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törene, Metin Aşık'ın ailesi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörü Ersun Yanal, kulüp bünyesindeki sporcular ile camiadan çok sayıda isim katıldı.
Törende Ali Koç, Vefa Küçük ile Metin Aşık'ın oğlu Murat Aşık birer konuşma yaptı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Metin Aşık'ı kaybetmeninin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Ani bir vedanın, beklenmeyen bir ayrılığın tarifsiz acısını hep beraber yaşıyoruz. 1989-1993 yıllarında başkanlığımızı yapan, 103 gollük rekorla şampiyon olduğumuz sezonda futbol şube sorumlusu olan, camiamızın ileri gelenlerinden, değerli ağabeyimiz, başkanımız Metin Aşık'ı hiç beklenmedik bir şekilde kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, futbol dünyasına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Metin Aşık'ın Fenerbahçe'ye büyük katkılarının olduğunu aktaran Koç, şunları kaydetti: