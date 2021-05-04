Fenerbahçe Erzurumspor maçı sonrası olay yorum: Emre Belözoğlu gelecekteki hocaysa yanlış olur
Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor'u 3-1 yenerken spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği maç öncesi kritik bir galibiyet elde etti. Düşme hattındaki BB Erzurumspor'u 14 dakikada bulduğu 3 golle deviren sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Spor yazarları, Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını değerlendirdi.
Ah Erol Bulut ah | Mesut Özil'in önemi burada işte. Keşke adaleleriyle beyni arasındaki senkronizeyi sağlayacak maç kondisyonu ve fizik güce de sahip olsa. 2 ve 3. golde gizli özne bence İrfan Can'dir. Ama maçın saha içi komutanı kesinlikle Jose Sosa'dir. Ama işte bu Sosa ne yazık ki Erol Bulut zamanında çoğunlukla yok sayıldı. Oysa hem kaliteli hem de lider bir futbolcudur Arjantinli yıldız. Topsuz oyunda her kes hareket halinde Emre Belözoğlu'nun takımında. Oyunun her döneminde hareket halinde olmak ise tartışılmaz şekilde avantaj sağlar hareket halindeki futbolcuya. Zira kontağı kapalı bir arabayla kontağı kapalı araba aynı hizada olsa da kontağı kapalı olan nal toplar yarışta. Dolayısıyla Erol Bulut sayesinde şampiyonluk şansını zora soktu Fenerbahçe. (Haşim Şahin - Fanatik)
Ya tutarsa | Maçtan önce "Fenerbahçe rahat kazanır" demiştik, öyle de oldu. Rakibin gücü, morali, yıldızı yoktu, eksiği çoktu. Maç başlar başlamaz Fenerbahçe topu aldı, rakip alana yerleşti, baskıyı kurdu. İlk 15 dakika dolmadan 3 farkı yakaladı. Beşi biryerde (Sosa, Ozan, Mert Hakan, İrfan Can, Pelkas) ve Mesut Özil sahadaydı. Bu oyuncular topla oynamayı seven, adam eksilten, pas oyununu mükemmel oynayan oyuncular. Bu ekibe Valencia’nın hareketliliği de eklenince maç çok kolay geçti. Erzurumspor rakibin baskısından ne kurtulmayı becerebildi, ne de hucum yapmayı (Son 15 dakika hariç). Fenerbahçe direnç göstermeyen rakibi karşısında 90 dakikayı adeta idman havasında oynadı ve noktaladı. (Faik Çetiner - Fanatik)
Devre farkı | Emre Belözoğlu’nun yapıp Erol Bulut’un yapamadığı nedir sorusunun cevabı çok açık şekilde; “Büyük takım oyunu” Erol Bulut’un 3 forvetli düzeninden 5 orta sahalı oyuna dönmek Fenerbahçe’yi az top kaybeden, çok topla oynayan bir takıma dönüştürdü. Erzurum karşısında 13 dakikada 3 farka ulaşmanın tılsımı da buydu. İrfancan’ın öldürücü paslarının damga vurduğu ilk 13 dakikada Fenerbahçe fişi çekti. İrfancan’ın bu kadar yükseldiği bir 45 dakikada Mesut Özil’i kimse bu kadar etkisiz beklemezdi. Fenerbahçe Gaziantep maçından bu yana her maçın ilk yarısını sezonun en iyisini oynamak niyetiyle sahaya çıkıyor gibi. Kasımpaşa’dan sonra Erzurum’a karşı da nefis bir ilk yarı izlettiren Fenerbahçe ikinci yarıda temposunu düşürdü. Son 15 dakikada Erzurum’u cesaretlendirdi. İki devre arasında bu kadar oyun farkı olmamalı. (Serkan Akcan - Fanatik)