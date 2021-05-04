Fenerbahçe Erzurumspor maçı sonrası olay yorum: Emre Belözoğlu gelecekteki hocaysa yanlış olur

Ah Erol Bulut ah | Mesut Özil'in önemi burada işte. Keşke adaleleriyle beyni arasındaki senkronizeyi sağlayacak maç kondisyonu ve fizik güce de sahip olsa. 2 ve 3. golde gizli özne bence İrfan Can'dir. Ama maçın saha içi komutanı kesinlikle Jose Sosa'dir. Ama işte bu Sosa ne yazık ki Erol Bulut zamanında çoğunlukla yok sayıldı. Oysa hem kaliteli hem de lider bir futbolcudur Arjantinli yıldız. Topsuz oyunda her kes hareket halinde Emre Belözoğlu'nun takımında. Oyunun her döneminde hareket halinde olmak ise tartışılmaz şekilde avantaj sağlar hareket halindeki futbolcuya. Zira kontağı kapalı bir arabayla kontağı kapalı araba aynı hizada olsa da kontağı kapalı olan nal toplar yarışta. Dolayısıyla Erol Bulut sayesinde şampiyonluk şansını zora soktu Fenerbahçe. (Haşim Şahin - Fanatik)