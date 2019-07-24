Fenerbahçe dünya yıldızı için Tottenham'la anlaştı! Comolli işi bitirdi
Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın ön liberosu Victor Wanyama'nın kiralanması konusunda Tottenham ile anlaştı.
Fener'e bir yıldız daha. Transferin hızlı takımı Fenerbahçe bir önemli ismi daha kadrosuna katmak üzere. Sportif direktör Comolli, ön libero adayları arasında üst sıralarda yer alan Victor Wanyama'nın kiralanması konusunda Tottenham ile anlaştı.
Roma'nın inadı kırılıyor. İtalyan ekibi, Kolarov için 6 milyon Euro istiyor. Fenerbahçe ise 4 milyon veriyor. Roma'nın inadı kırılıyor. Görüşmeler sürüyor. |
Eljif'ten gelen parayla forvet, orta saha ve stoper alınacak. Transfer hamleleri için önemli bir kaynağa sahip olan Sarı-Lacivertliler'in önümüzdeki günlerde 3 önemli transfer daha yapması bekleniyor. Teknik direktör Ersun Yanal, yeni isimlerin bir an önce takıma katılmasında ısrarlı.
Esas bombayı Trabzonspor patlatıyor. Kaliteli kadrosunu Obi Mikel gibi bir markayla takviye eden Fırtına, şimdi de dünya çapında bir golcüyü gündemine aldı. Üç büyüklerin yıllardır istediği Loic Remy için ilk temas sağlandı. Transferin bitirilmesi için tüm imkanlar seferber ediliyor.