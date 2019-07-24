Fenerbahçe dünya yıldızı için Tottenham'la anlaştı! Comolli işi bitirdi

Esas bombayı Trabzonspor patlatıyor. Kaliteli kadrosunu Obi Mikel gibi bir markayla takviye eden Fırtına, şimdi de dünya çapında bir golcüyü gündemine aldı. Üç büyüklerin yıllardır istediği Loic Remy için ilk temas sağlandı. Transferin bitirilmesi için tüm imkanlar seferber ediliyor.