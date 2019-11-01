Fenerbahçe düğmeye bastı işte Damien Comolli'nin 2020 için bomba isimleri

Bunun için sportif direktör Damien Comolli'nin, Haziran 2020'de serbest kalacak olan isimleri yakın takibe aldığı öğrenildi. Comolli'nin, Pedro, Vertonghen, David Silva ve Matuidibu isimlerin menajerleriyle kısa sürede temasa geçeceği de söylentiler arasında yerini aldı.