Fenerbahçe düğmeye bastı işte Damien Comolli'nin 2020 için bomba isimleri
Bu sezon ligin en etkili takımlarından biri olan Fenerbahçe, 2020 yılı için Şampiyonlar Ligi hayalini de göz önünde bulundurarak transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasına takılmak istemeyen Fenerbahçe, önümüzdeki yıl planını belirledi. Sarı lacivertli kulüp, sezon sonunda başka takımlarla sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcular için harekete geçti.
Bunun için sportif direktör Damien Comolli'nin, Haziran 2020'de serbest kalacak olan isimleri yakın takibe aldığı öğrenildi. Comolli'nin, Pedro, Vertonghen, David Silva ve Matuidibu isimlerin menajerleriyle kısa sürede temasa geçeceği de söylentiler arasında yerini aldı.
İki transferi netleştirmek istiyor: Ancak yönetim, listedeki futbolcular arasında mali şartları uyanlarla resmi görüşmeleri başlatacak. Ayrıca Comolli'nin Haziran sonuna kadar en az iki ismin transferini bitirmek istediği öğrenildi.
Pedro olabilir: Comolli'nin özellikle takip ettiği öğrenilen ve ismini Barcelona'da duyuran Pedro Rodriguez, 2015 yılından bu yana Chelsea formasını giyiyor. İspanyol forvet bu sezon 8 resmi maçta oynarken 1 gol atıp 1 asist yaptı.