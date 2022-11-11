Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçına Arda Güler ve tribündeki kadın taraftar damga vurdu!
THY Euroleague'in 7. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Kızılyıldız'ı 93-79 mağlup etmeyi başardı. Melih Mahmutoğlu'nun kariyer rekoru kırdığı maça ise mücadeleyi tribünden takip eden kadın taraftar ile Fenerbahçe'ni genç yıldızı Arda Güler damga vurdu. İşte Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçında yaşananlar...
THY Avrupa Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Kızılyıldız’ı konuk etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelede Fenerbahçe Beko, kaptan Melih Mahmutoğlu ve Johnathan Motley'in skorer oyunuyla parkeden 93-79 galip ayrıldı.
Bu sonuçla ligdeki 7. maçında 6. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü. Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız, ligdeki 7. maçında 6. kez yenilerek kötü gidişatı engelleyemedi.
Fenerbahçe Beko, 8. hafta maçında sahasında Panathinaikos ile karşılaşacak. Kızılyıldız ise sahasında ASVEL’i misafir edecek.