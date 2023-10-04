Fenerbahçe Başkanı Ali Koç eşi Nevbahar Koç'tan boşanıyor iddiası! Aralarına bakın ne girmiş?
FENERBAHÇE Başkanlığı görevinden ayrılıp Koç Holding'in başına geçeceği iddiaları konuşulan Ali Koç'la ilgili daha önce gündeme gelen dedikodu bir kez daha dolaşıma girdi. Ali Koç ile eşi Nevbahar Koç'un boşanacakları ve aralarına Fenerbahçe'nin girdiği iddia edildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Nevbahar Koç'un evliliği yeniden dillere dolandı. Sosyetede konuşulan dedikoduya göre, Ali Koç ve Nevbahar Koç çifti boşanıyor. İşte Sabah yazarı Bülent Cankurt'un yazısı...
Son günlerde yine sosyete kulislerinde kulaktan kulağa Koç çiftinin boşanacağı konuşulmaya başlandı. Nevbahar Hanım, tek başına Paris'e gitti ve yaklaşık bir haftadır orada.
Herhalde dedikodu bu yüzden çıktı ama Nevbahar Hanım zaten uzun süredir, eşinin yoğunluğundan dolayı genelde tek başına geziyor.
Gerçi, aileye yakın bir kaynaktan öğrendim ki, bu sıralar araları biraz limoniymiş. Sebebi de Fenerbahçe'ymiş.