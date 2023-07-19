Fenerbahçe antremanında gözler ona çevrildi Dusan Tadic ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transferlerden Dusan Tadic de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz günlerde 34 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Oyuncuya önümüzdeki 2 sezon için 4 milyon 200 bin avro ödeneceği duyurulmuştu.
Son olarak Ajax'ta forma giyen ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon 13 gol atıp, 21 gol pası vermişti.