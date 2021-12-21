BIST 1.892
DOLAR 12,88
EURO 14,58
ALTIN 735,83

Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında aradığını bulamıyor

Anadolu Ajansı
Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında aradığını bulamıyor

Fenerbahçe, 2018'de büyük beklentilerle başkanlığa seçilen Ali Koç döneminde futbolda aradığını bulamıyor. Ali Koç'un başkanlığında 8 kez teknik direktör değişikliğine gidilirken 61 futbolcu transferi gerçekleşti.

Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında aradığını bulamıyor

Ali Koç'un başkanlığı üstlendiği ilk 3 sezonda beklentilerin oldukça uzağında kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe Futbol Takımı, 2021-2022'de de istediği performansı sergileyemiyor.

19
Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında aradığını bulamıyor

Sezon başında teknik direktörlüğe Vitor Pereira'yı getiren ve kadrosunu 7 futbolcuyla güçlendiren Fenerbahçe, 2014'ten bu yana şampiyonluk özlemi yaşadığı Süper Lig'de bekleneni veremedi. Ligin geride kalan 17 haftasında lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

29
Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında aradığını bulamıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de kötü bir grafik çizdi. Grup aşamasını 3. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonuna veda etti. Avrupa serüvenine UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek Fenerbahçe, play-off turunda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla mücadele edecek.

39
Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında aradığını bulamıyor

Tribünlerin protestosu Ali Koç'a döndü

Fenerbahçe taraftarının büyük desteğini alarak başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç için işler iyi gitmiyor.

Futbolda son 4 sezonda yapılan transferlere rağmen hiçbir başarının gelmemesi eleştiri oklarının Başkan Koç'a yönelmesine neden oluyor.

Bu sezon özellikle iç sahada yaşanılan puan kayıplarının ardından sarı-lacivertli taraftarların Ali Koç'un aleyhine yaptığı tezahüratlar dikkati çekiyor.

Son oynanan Beşiktaş derbisinde alınan beraberliğin ardından Kadıköy'ü dolduran on binlerce taraftar, Başkan Koç'u istifaya davet etti.

49