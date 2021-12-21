Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında aradığını bulamıyor
Fenerbahçe, 2018'de büyük beklentilerle başkanlığa seçilen Ali Koç döneminde futbolda aradığını bulamıyor. Ali Koç'un başkanlığında 8 kez teknik direktör değişikliğine gidilirken 61 futbolcu transferi gerçekleşti.
Ali Koç'un başkanlığı üstlendiği ilk 3 sezonda beklentilerin oldukça uzağında kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe Futbol Takımı, 2021-2022'de de istediği performansı sergileyemiyor.
Sezon başında teknik direktörlüğe Vitor Pereira'yı getiren ve kadrosunu 7 futbolcuyla güçlendiren Fenerbahçe, 2014'ten bu yana şampiyonluk özlemi yaşadığı Süper Lig'de bekleneni veremedi. Ligin geride kalan 17 haftasında lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de kötü bir grafik çizdi. Grup aşamasını 3. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonuna veda etti. Avrupa serüvenine UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek Fenerbahçe, play-off turunda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla mücadele edecek.
Tribünlerin protestosu Ali Koç'a döndü
Fenerbahçe taraftarının büyük desteğini alarak başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç için işler iyi gitmiyor.
Futbolda son 4 sezonda yapılan transferlere rağmen hiçbir başarının gelmemesi eleştiri oklarının Başkan Koç'a yönelmesine neden oluyor.
Bu sezon özellikle iç sahada yaşanılan puan kayıplarının ardından sarı-lacivertli taraftarların Ali Koç'un aleyhine yaptığı tezahüratlar dikkati çekiyor.
Son oynanan Beşiktaş derbisinde alınan beraberliğin ardından Kadıköy'ü dolduran on binlerce taraftar, Başkan Koç'u istifaya davet etti.