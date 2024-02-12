Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası Rıdvan Dilmen İsmail Kartal'a demediğini bırakmadı

"Açıkçası Samsunspor maçı ve bu maç benim haneme 1 puan yazmazdı. Bugün her skor çıktı. Maçın başında 3 puan bıraktı. Beraberliği yakaladı. Öne geçip 3 puanı aldı. Sonra yine beraberlik aldı. Bunun birinci sebebi 5 haftadır gözüküyor. Çok tecrübeli oyuncular olmasına rağmen herkes telaş yapıyor.