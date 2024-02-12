Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası Rıdvan Dilmen İsmail Kartal'a demediğini bırakmadı
Süper Lig'de heyecan 25. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. 25. haftanın kritik karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Akdeniz temsilcisi Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 2-2 beraberlikle tamamlanırken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılırken kritik bir puan kaybı yaşadı.
Mücadelenin ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen TV 8.5 ekranlarında Fenerbahçe'nin performansına dair değerlendirmeler yaparken İsmail Kartal'a sert eleştirilerde bulundu.
"Fatih Tekke, geçen sezon da 4 tane as oyuncusunu oynatmamasına rağmen Kadıköy'de 3-3 berabere kalmıştı ve yine puan almıştı. Bugün de muhtemelen yenileceksek bile oynayabildiğimiz kadar oynayabilelim demiştir."
"Açıkçası Samsunspor maçı ve bu maç benim haneme 1 puan yazmazdı. Bugün her skor çıktı. Maçın başında 3 puan bıraktı. Beraberliği yakaladı. Öne geçip 3 puanı aldı. Sonra yine beraberlik aldı. Bunun birinci sebebi 5 haftadır gözüküyor. Çok tecrübeli oyuncular olmasına rağmen herkes telaş yapıyor.