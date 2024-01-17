Fenerbahçe-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe, taraftarı önünde Adanaspor ile kozlarını paylaşacak. Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olan Fenerbahçe, rakibini yenerek tur atlamak için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?