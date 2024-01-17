Fenerbahçe-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında bu akşam Adanaspor ile karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, Adanaspor'u sahasında yenerek bir üst tura yükselmek için mücadele verecek. Heyecan dolu mücadele öncesinde karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe, taraftarı önünde Adanaspor ile kozlarını paylaşacak. Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olan Fenerbahçe, rakibini yenerek tur atlamak için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bu akşam Adanaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.
İki takımın muhtemel 11'leri:
Fenerbahçe: İrfan Can, Oosterwolde, Bonucci, Serdar, Mert Müldür, İsmail, Mert Hakan, Lincoln, King, Kent, Batshuayi
Adanaspor: Ahmet, Lukaku, Evren, Fatih, Feyzi, Kubilay, Harun, Diakite, Fernandes, Burhan, Oberlin
Kazanan takım bir üst tura yükselecek
Son olarak Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.