Fenerbahçe 10 ismi transfer edecek! İki golcüyle anlaşma tamam

Bu iki isim dünya çapında isimlerden seçilecek: Yönetimin öncelikleri ana santrfor ve sol kanat oyuncusu. Bu iki isim dünya çapında isimlerden seçilecek. Orta alana M.Topal'ın bölgesine bir takviye de öncelikler arasında. Isla ve Hasan Ali'nin bulunduğu savunma kanatlarına iki oyuncu alınacak.