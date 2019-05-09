Fenerbahçe 10 ismi transfer edecek! İki golcüyle anlaşma tamam
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda gelecek sezonun 11'ine 7 transfer planlanıyor.
Kasımpaşa galibiyetiyle ligde rahat bir nefes alan Fenerbahçe'de yönetim, köklü bir değişim için kolları sıvadı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda gelecek sezonun 11'ine 7 transfer planlanıyor.
10 isim transfer edilecek: Sabah'ta yer alan habere göre; Yönetim, kadroya alternatiflerle birlikte tam 10 oyuncu katacak. Sarı-lacivertliler; kaleci, sağ bek, sol bek, stoper, orta saha, sol kanat ve santrfor bölgelerine takviye yapacak. Sol kanada 2, santrfora ise 3 oyuncu takviyesi gelecek.
Bu iki isim dünya çapında isimlerden seçilecek: Yönetimin öncelikleri ana santrfor ve sol kanat oyuncusu. Bu iki isim dünya çapında isimlerden seçilecek. Orta alana M.Topal'ın bölgesine bir takviye de öncelikler arasında. Isla ve Hasan Ali'nin bulunduğu savunma kanatlarına iki oyuncu alınacak.
Stopere Brezilya'dan bir oyuncu gelecek: Sadık ve Serdar'ın kalacağı stopere Brezilya'dan bir oyuncu gelecek. Brezilya'dan ayrıca bir sol kanat oyuncusuyla anlaşıldığı gelen bilgiler arasında. Harun'un performansından memnun olan Yanal, iki iyi kaleciyle lige başlamak istiyor.