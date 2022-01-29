Fena geliyor yoğun kar yağışı uyarısı! Meteoroloji ve Orhan Şen uyardı İstanbul, Konya, Karaman...

Meteoroloji Uzmanı Prof. Orhan Şen'in açıklamaları şöyle:

-Bugün Ege de yağmur Güneydoğu'daki kar yağışı dışında sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusunda yağmur var. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ riski devam ediyor. İç kesimlerde don ve buzlanma var.