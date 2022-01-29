Fena geliyor yoğun kar yağışı uyarısı! Meteoroloji ve Orhan Şen uyardı İstanbul, Konya, Karaman...
Geçtiğimiz hafta İstanbul'u felç eden kar yağışı yerini dondurucu soğuğa ve yağmura bıraktı. Peki yeni kar yağışı ne zaman gelecek? Meteoroloji ve Orhan Şen'den hava durumu açıklaması geldi. Buna göre Karaman Niğde, Konya, Aksaray, Yozgat Kayseri de yoğun kar var. İstanbul'da ise hafta sonu yer yer bulutlu, soğuk ve yağışlı bir hava hakim olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son hava durumu açıklamasına göre dondurucu soğuk etkisini sürdürüyor. İstanbul, Kocaeli, İzmir dahil 12 ilde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de Karaman Niğde, Konya, Aksaray, Yozgat, Kayseri de yoğun kar yağışının etkili olacağını açıkladı.
Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artması beklenirken doğu da dondurucu soğuklar etkili olmaya devam edecek.Kars'ta bugün hissedilen sıcaklık -22 derece olması beklenirken, Kocaeli'nde 3, İstanbul'da 4 derece olacak.
Sağanak yağış uyarısı: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, İzmir,Manisa, Aydın, Muğla, Elazığ, Bingöl çevreleri ve Erzurum'un güney kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Orhan Şen'in açıklamaları şöyle:
-Bugün Ege de yağmur Güneydoğu'daki kar yağışı dışında sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusunda yağmur var. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ riski devam ediyor. İç kesimlerde don ve buzlanma var.