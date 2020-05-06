Fellah köftesi tarifi! İftara ne pişirsem diyorsanız bu yemeği deneyin

Bu akşam iftar için ne pişireceğinize karar veremediyseniz size güzel bir köfte tarifi verilim. Adana ve Hatay yöresine ait olan Fellah Köftesi'nin püf noktaları ile tarifi şöyle:

Köfteler için malzeme:

2 su bardağı köftelik ince bulgur

2,5 su bardağı sıcak su

1 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz karabiber

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı biber salçası

Haşlamak için:

1,5 litre su