Fellah köftesi tarifi! İftara ne pişirsem diyorsanız bu yemeği deneyin
Oldukça besleyici ve doyurucu bir köfte tarifine iftar sofralarınızda yer açmaya ne dersiniz? Sizler için Fellah Köftesi tarifini hazırladık.
Bu akşam iftar için ne pişireceğinize karar veremediyseniz size güzel bir köfte tarifi verilim. Adana ve Hatay yöresine ait olan Fellah Köftesi'nin püf noktaları ile tarifi şöyle:
Köfteler için malzeme:
2 su bardağı köftelik ince bulgur
2,5 su bardağı sıcak su
1 su bardağı un
1 adet yumurta
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı toz karabiber
1,5 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı biber salçası
Haşlamak için:
1,5 litre su
Sosu için:
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı pul biber
1 su bardağı rendelenmiş domates(rondodan geçirilmiş)
1 tatlı kaşığı biber salçası
2 diş rendelenmiş sarımsak
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
2 su bardağı ince bulguru bir kabın içerisine aktarın ve üzerine 2,5 su bardağı sıcak su ilave edin.
Streç filmle üzerini kapatarak bulgur şişene kadar bekletin.