Felipe Melo'dan Mert Hakan Yandaş'a olay gönderme!
Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, sosyal medyada Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş’ın eski bir paylaşımını hatırlatarak olay bir göndermede bulundu.
Bir dönemler Türkiye'de Galatasaray forması giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı Felipe Melo, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.
Özellikle Galatasaray'ın rakiplerine karşı yaptığı paylaşımlar uzun süre konuşuluyor. Melo'nun paylaşımlarına konu olan son isim ise Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş oldu.
MERT HAKAN YANDAŞ'IN ESKİ PAYLAŞIMINA YER VERDİ
Melo, Mert Hakan Yandaş'ın doğum günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında ise Mert Hakan Yandaş'ın, 'Felipe Melo' paylaşımına yer verdi.
MELO, MERT HAKAN YANDAŞ'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Mert Hakan Yandaş için doğum günü paylaşımı yapan Melo şu ifadelere yer verdi: