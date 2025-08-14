BIST 10.902
DOLAR 40,79
EURO 47,77
ALTIN 4.410,15

Felç kaldığını sandı! Ünlü oyuncunun büyük talihsizliği...

|
Felç kaldığını sandı! Ünlü oyuncunun büyük talihsizliği...

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu sosyal medya hesabından yaşadığı talihsiz olayı anlattı.

Felç kaldığını sandı! Ünlü oyuncunun büyük talihsizliği... - Resim: 1

'Sen Anlat Karadeniz', 'Seni Çok Bekledim', 'Baş Belası', 'Annenin Sırrıdır Çocuk', 'Yürek Çıkmazı' ve 'Karadut' gibi dizilerle tanınan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu; sosyal medya hesabında yaşadığı talihsiz olayı paylaştı.

18
Felç kaldığını sandı! Ünlü oyuncunun büyük talihsizliği... - Resim: 2

"MERDİVENDEN ATLADI, KAFAMA DÜŞTÜ"

Ailesinin yanına tatile giden Helvacıoğlu sosyal medyadan yaşadığı olayı şöyle anlattı:

28
Felç kaldığını sandı! Ünlü oyuncunun büyük talihsizliği... - Resim: 3

“Herkese merhaba 1 ay önce İstanbul'un sıcaklarından kaçmak için ailemin yanına gitmiştim. Bu sürecin bir kısmında ablam da yanımdaydı. Harika zaman geçirdik. Hem bebiş hem ben bol bol suya girip temiz hava aldık. İş sebebiyle Ural bize dönüşten bir hafta önce dahil olabildi. Dönmemizin nedeni bebişin kontrolüydü. Yoksa beni bıraksanız doğuma kadar kalırdım”

38
Felç kaldığını sandı! Ünlü oyuncunun büyük talihsizliği... - Resim: 4

“Filmin sahnesinde olsa 'yok artık' diyeceğiniz olay gerçekleşti. Denizin keyfini çıkarmak için yüzerken fazla insan olmayışıyla daha rahat girdim denize. Ural’la birlikte dubaya yüzmeye karar verdik. Önümüzde 11-12 yaşında iki çocuk vardı. İlk çocuk çıktı, ikinci çocuk merdivenden çıkarken ben de elimi merdivene koymuştum. Çocuk daha sonra merdivenden atladı ve kafama düştü.

48