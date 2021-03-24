Felaketten sonra salgın başladı! 10 dakikada öldürüyor her yerdeler
Sosyal medyadaki görüntüler anında dünyaya yayıldı, felaketin ardından ortaya çıkan canavarlar evleri bastı. Mars gezegenini aratmayan fotoğraflar ise şok dalgasını artırdı.
Sonbaharı yaşayan Avustralya'da adanın doğusundaki şehirleri vuran son 50 yılın en kötü sel felaketinde bilanço ağırlaşırken, korku filmlerini aratmayan sahneler dünyayı dehşete düşürdü.
Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde günlerdir süren yoğun yağışın yol açtığı sel, evleri yerinden söktü, çiftlikleri yok etti, kutsal dağda ise Mars'ı aratmayan görüntüler ortaya çıkardı.
5 milyonu aşkın insanın yaşadığı Sydney kentinin kuzey bölgeleri sular altında kalırken, polis otomobillerinde sele yakalanan iki kişinin cesetlerine ulaşıldığını Salı günü açıkladı.
Hayatını kaybedenlerden biri Pakistan uyruklu bir erkek. Acil servis yetkilileri, ailesiyle henüz irtibat kurulamayan kurbana Sydney'in kuzeybatısında, altı metreyi bulan suyun içindeki aracında ulaştı.