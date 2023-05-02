Felaketten 3 ay sonra görüntülendi! Seferler yapılamıyor büklüm büklüm olmuş

Kahramanmaraş'ın kırsal Kuyumcular Mahallesi Varto Mezrası'nda tren yolundaki demir köprü ile raylarda 6 Şubat'taki depremlerin etkisiyle oluşan kayma ve bükülmeler görüntülendi. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi kırsalından geçen demir yolu ve binlerce ton ağırlığındaki demir köprüde kayma ve bükülmeler oluştu.