Felaketten 3 ay sonra görüntülendi! Seferler yapılamıyor büklüm büklüm olmuş
KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.'lık iki büyük deprem 10 şehirde büyük yıkıma neden olmuştu. Depremin üzerinden 3 ay geçti ancak ortaya çıkardığı tabloyla ilgili yeni yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.Kentte tren yolundaki bir demir köprüdeki kayma ve bükülmeler görüntülendi. Bölgede bu nedenle tren seferlerinin yapılamadığı belirtildi
Kahramanmaraş'ın kırsal Kuyumcular Mahallesi Varto Mezrası'nda tren yolundaki demir köprü ile raylarda 6 Şubat'taki depremlerin etkisiyle oluşan kayma ve bükülmeler görüntülendi. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi kırsalından geçen demir yolu ve binlerce ton ağırlığındaki demir köprüde kayma ve bükülmeler oluştu.
Deprem bölgesindeki tren rayları ile kırsal Kuyumcular Mahallesi Varto Mezrası'ndaki demir köprünün zarar görmesi nedeniyle 85 gündür Kahramanmaraş kent merkezine tren seferi yapılamıyor. Yaşanan felaketin ardından trenle kente gönderilen başta konteynerler olmak üzere birçok insani yardım malzemesi, Türkoğlu Lojistik Merkezi'ne indiriliyor.
Yardımlar, burada yapılan tasnif işlemlerinin ardından tırlarla planlama yapılan bölgelere sevk ediliyor. Tren yolundaki kayma ve bükülmeler, 6 Şubat'taki depremlerin şiddetini gözler önüne seriyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AA muhabirine, tren raylarındaki bükülmenin depremin şiddet ölçüsünde kullanılan bir parametre olduğunu belirtti.