Felaketler olacak! 166 yıl sonra bir ilk: Türkiye haritasında değişim: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları

Yavaş ve sindirilerek olur: Bilgi basit ve somut bir biçimde öğrenilmek istenir ve aktarılırken de böyle yapmak yararlı olur. Anlamak ve kavramak emin adımlarla yavaş ve sindirilerek olur. Soyut kavramlardan çok, somut ve elle tutulur bilgiye önem verilir.