Felaketler olacak! 166 yıl sonra bir ilk: Türkiye haritasında değişim: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları
Yeni haftayla ilgili astroloji uzmanları Dinçer Güner ve Hande Kazanova'dan korkutan uyarılar geldi.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Bugün itibari ile Merkür Boğa burcuna geçiş yapıyor ve 30 Nisana kadar seyahat edecek.
Boğa sembolizmi: Bu da aslında bizim düşünce şeklimizin, konuşmamızın, karar mekanizmamızın, merak edeceğimiz şeylerin, okuyup bilgi sahibi olacağımız konuların biraz daha BOĞA sembolizmi ile çalışacağına işaret etmektedir.
Önem kazanır: Peki bu ne demek, şimdi bunu açalım biraz. Merkür sağlam, istikrarlı, sebatlı ve inatçı Boğa burcuna geçtiği zaman siz de düşünceleriniz ve kararlarınızda aynı etkiyi yansıtmaya başlarsınız. Tutarlı ve güvenilir olmak önem kazanır.
Yavaş ve sindirilerek olur: Bilgi basit ve somut bir biçimde öğrenilmek istenir ve aktarılırken de böyle yapmak yararlı olur. Anlamak ve kavramak emin adımlarla yavaş ve sindirilerek olur. Soyut kavramlardan çok, somut ve elle tutulur bilgiye önem verilir.