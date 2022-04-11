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Felaketler olacak! 166 yıl sonra bir ilk: Türkiye haritasında değişim: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları

Felaketler olacak! 166 yıl sonra bir ilk: Türkiye haritasında değişim: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları

Yeni haftayla ilgili astroloji uzmanları Dinçer Güner ve Hande Kazanova'dan korkutan uyarılar geldi.

Felaketler olacak! 166 yıl sonra bir ilk: Türkiye haritasında değişim: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları

Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Bugün itibari ile Merkür Boğa burcuna geçiş yapıyor ve 30 Nisana kadar seyahat edecek. 

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Felaketler olacak! 166 yıl sonra bir ilk: Türkiye haritasında değişim: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları

 Boğa sembolizmi: Bu da aslında bizim düşünce şeklimizin, konuşmamızın, karar mekanizmamızın, merak edeceğimiz şeylerin, okuyup bilgi sahibi olacağımız konuların biraz daha BOĞA sembolizmi ile çalışacağına işaret etmektedir. 

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Felaketler olacak! 166 yıl sonra bir ilk: Türkiye haritasında değişim: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları

Önem kazanır: Peki bu ne demek, şimdi bunu açalım biraz. Merkür sağlam, istikrarlı, sebatlı ve inatçı Boğa burcuna geçtiği zaman siz de düşünceleriniz ve kararlarınızda aynı etkiyi yansıtmaya başlarsınız. Tutarlı ve güvenilir olmak önem kazanır.

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Felaketler olacak! 166 yıl sonra bir ilk: Türkiye haritasında değişim: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları

Yavaş ve sindirilerek olur: Bilgi basit ve somut bir biçimde öğrenilmek istenir ve aktarılırken de böyle yapmak yararlı olur. Anlamak ve kavramak emin adımlarla yavaş ve sindirilerek olur. Soyut kavramlardan çok, somut ve elle tutulur bilgiye önem verilir.

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