Felaketler art arda geldi! Rusya'da önce deprem sonra yanardağ...

DÜNYANIN EN AKTİF VOLKANİK BÖLGELERİNDEN BİRİ

Kamçatka, dünyadaki en aktif volkanik bölgelerden biri olarak biliniyor. Uzmanlar, artçı sarsıntılar ve yeni volkanik aktivitelerin yaşanabileceği uyarısında bulundu. Bölgedeki gelişmeler Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından anlık olarak takip edilirken, yanardağın çevresindeki yerleşim birimleri için de önlem çağrısı yapıldı.

KLYUCHEVSKOY YANARDAĞI FAALİYETE GEÇTİ

Uyarıların ardından Kamçatka Yarımadasında bulunan Klyuchevskoy yanardağı faaliyete geçti. Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Şubesi Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü'nden alınan haberlere göre, yanardağ deniz seviyesinden üç kilometre yüksekliğe ulaşan bir kül sütunu püskürttü. Haberlerde, "Şu anda Klyuchevskoy yanardağı patlıyor" denildi. Kül bulutları doğuya doğru genişleyerek 58 kilometreye kadar mesafe kat etti.