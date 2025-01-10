Felaketin boyutlarını gözler önüne seren fotoğraflar! 10 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı
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Los Angeles ve çevresindeki yangınlar, yeni bölgelere sıçrayarak devam ediyor. Yangınlarda 10 kişi hayatını kaybederken yangın öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar şaşkına çevirdi.
ABD'nin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınından sonra çekilen fotoğraflar ile geçmiş dönemdeki uydu görsellerinin karşılaştırması yangının etkilerinin boyutunu gözler önüne serdi.
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Orman yangınları nedeniyle yaklaşık 33 bin kişi için tahliye kararı verildi.
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Los Angeles bölgesi adli tıp kurumu, günlerdir devam eden yangınlar nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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