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Felaketin boyutlarını gözler önüne seren fotoğraflar! 10 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Felaketin boyutlarını gözler önüne seren fotoğraflar! 10 kişi hayatını kaybetti

Los Angeles ve çevresindeki yangınlar, yeni bölgelere sıçrayarak devam ediyor. Yangınlarda 10 kişi hayatını kaybederken yangın öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar şaşkına çevirdi.

Felaketin boyutlarını gözler önüne seren fotoğraflar! 10 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınından sonra çekilen fotoğraflar ile geçmiş dönemdeki uydu görsellerinin karşılaştırması yangının etkilerinin boyutunu gözler önüne serdi.

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Felaketin boyutlarını gözler önüne seren fotoğraflar! 10 kişi hayatını kaybetti

Orman yangınları nedeniyle yaklaşık 33 bin kişi için tahliye kararı verildi. 

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Felaketin boyutlarını gözler önüne seren fotoğraflar! 10 kişi hayatını kaybetti

Los Angeles bölgesi adli tıp kurumu, günlerdir devam eden yangınlar nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Felaketin boyutlarını gözler önüne seren fotoğraflar! 10 kişi hayatını kaybetti
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