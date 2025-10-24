"Felaket kaydırması" sorununa dikkat! Ruh sağlığı için büyük tehdit oluşturuyor...

Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar, pandemi döneminde popülerleşen “felaket kaydırması” kavramının, insanların sürekli olumsuz haber akışıyla karşılaşmasını ifade ettiğini belirtti. Sayar, bu davranışın hem bireysel hem de toplumsal psikoloji üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını vurguladı. “Pandemiyle birlikte insanlar borsa endeksi izler gibi vaka ve ölüm sayılarını takip etmeye başladı. Sürekli tehdit ve tehlike algısı, vücutta stres hormonu olan kortizolün aşırı salgılanmasına yol açtı. Bu da bağışıklık sistemini zayıflatarak otoimmün hastalıkların artmasına neden oldu.”