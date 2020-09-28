Felaket ilan edildi! İçme suyunda çıkan beyin yiyen amip 6 yaşındaki çocuğu öldürdü
ABD'de eyalet suyunda beyin yiyen amip bulunmasının ardından ilk ölüm haberi geldi.
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Lake Jackson kenti sakinleri tam anlamıyla kabusu yaşıyor. Kentte yerel su kaynaklarında beyin yiyen amip tespit edilmesinin ardından bir felaket ilan edildi.
120
Henüz 6 yaşında olan Josiah McIntyre, Lake Jackson'da suda oynadıktan sonra 8 Eylül'de hayatını kaybetti.
220
Yetkililer, beyin yiyen amipin, su birikintisinden sıçrayarak ya da ailesinin evindeki bir hortumdan vücuduna girdiğine inanıyorlar.
320
Amip burun yoluyla vücuda girerse genellikle ölümcül sonuçlar doğuruyor ve enfekte olanların yüzde 90 ila 95'i yaşamını yitiriyor.
420