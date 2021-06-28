Fedon'dan slip mayo açıklaması: Göbeğim sarkıyormuş, 75 yaşındayım!
Şarkıcı ve taverna müziği yorumcusu Fedon, bir süre önce sosyal medya hesabından kendisinin ve 2 eski Hollywood yıldızının vücudunu kıyasladığı paylaşım sonrası gelen eleştirilere gönderme yaptı.
Hürriyet'ten Zeynep Bilgehan'a konuşan Fedon, "Göbeğim sarkmış, denize girerken neden slip mayo giyiyormuşum? Ben 75 yaşındayım, sarkabilir! Fedon, slip mayo giyerek doğrusunu yapıyor. Şortla denize girilmez. Birçok ülkede şortla havuza da sokmazlar sizi. Denize gireceksen mayo giyilir, mayo da budur. Mayo giymeye devam edeceğim!" ifadelerini kullandı.
Fedon, renkli kişiliğini hayatının bir parçası olarak tanımlayarak “Havayı severim. Renkli giyinmeyi severim, arabamın renklerini bile ona göre seçerim… En büyük hobilerim motosiklet, deniz motoru ve araba. Vücudumda kırık olmayan yer yok. Oğlum da bana benziyor, hız seviyor” diyor. Oğlu ve menajeri Theo gençlerin Fedon’u bir ‘idol’ olarak da çok sevdiğini ekliyor: “Herkesin istediği bir yaşam tarzına sahip; ona, ‘Senin yaşında böyle olmak istiyoruz’ diyorlar.” diye konuştu.
’Denize karpuz kabuğu düşmeden Fedon düştü mü?’
Röportajına başlamadan evvel, muhabiri uyaran Fedon, "’Denize karpuz kabuğu düşmeden Fedon düştü mü?’ esprilerine takılıp kalmayalım. Ben ondan çok daha fazlası, çok yönlü, çok hikayesi olan biriyim…” diyerek bu şekilde lanse edilmek istemediğini ifade etti.
Terzilik de yapmış
İşte o röportajdan çok konuşulacak kesitlerle, kendi ağzından Fedon'un film gibi hayatı:
"İş aradığı dönemler... Sevdiği iş ‘görsellik’ti. Fotoğraf laboratuvarından tanıştığı görüntü yönetmeni Kaya Ererez’in yanında Yeşilçam’da çalışmaya başladı. Kameramanlık yaptı, Fikret Hakan gibi oyuncularıyla çalıştı, Hülya Avşar’a kostüm değişimi sırasında havlu tutarak paravanlık yaptı, Yılmaz Güney’le film çekti. Ancak içindeki ‘yaramaz’lık devam ediyordu. Yuvasının yıkılmaması için işten ayrıldı. Bir süre gece tavernalarda ‘şip şak fotoğrafçılık’ yaptıktan sonra babası yardım eli uzattı."