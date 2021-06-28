Fedon'dan slip mayo açıklaması: Göbeğim sarkıyormuş, 75 yaşındayım!

Fedon, renkli kişiliğini hayatının bir parçası olarak tanımlayarak “Havayı severim. Renkli giyinmeyi severim, arabamın renklerini bile ona göre seçerim… En büyük hobilerim motosiklet, deniz motoru ve araba. Vücudumda kırık olmayan yer yok. Oğlum da bana benziyor, hız seviyor” diyor. Oğlu ve menajeri Theo gençlerin Fedon’u bir ‘idol’ olarak da çok sevdiğini ekliyor: “Herkesin istediği bir yaşam tarzına sahip; ona, ‘Senin yaşında böyle olmak istiyoruz’ diyorlar.” diye konuştu.