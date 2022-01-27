Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatları! Gram altın 794 lira seviyesinden işlem görüyor
Amerikan Merkez Bankası Fed piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu. Fed'in faiz kararı sonrası yeni işlem gününde altın fiyatlarında son durum ne? İşte yatırımcıların dikkatle takip ettiği piyasalarda son durum...
Amerikan Merkez Bankası Fed piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu.
18
Karar metninde faiz artışlarının başlaması için mart ayı işaret edildi.
28
Fed’in açıklamaları öncesi 1.830 dolar seviyesinde bulunan ons altın 1.815 dolara kadar geriledi. Bu sabah gram altın ons altındaki düşüşle 793 liraya geriledi.
38
27 Ocak 2022 altın fiyatları ne oldu?
Gram:794,15
Çeyrek:1.312,00
Yarım:2.620,00
Cumhuriyet:5.220,00
48