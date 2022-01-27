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Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatları! Gram altın 794 lira seviyesinden işlem görüyor

Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatları! Gram altın 794 lira seviyesinden işlem görüyor

Amerikan Merkez Bankası Fed piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu. Fed'in faiz kararı sonrası yeni işlem gününde altın fiyatlarında son durum ne? İşte yatırımcıların dikkatle takip ettiği piyasalarda son durum...

Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatları! Gram altın 794 lira seviyesinden işlem görüyor

Amerikan Merkez Bankası Fed piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu.

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Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatları! Gram altın 794 lira seviyesinden işlem görüyor

Karar metninde faiz artışlarının başlaması için mart ayı işaret edildi. 

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Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatları! Gram altın 794 lira seviyesinden işlem görüyor

Fed’in açıklamaları öncesi 1.830 dolar seviyesinde bulunan ons altın 1.815 dolara kadar geriledi. Bu sabah gram altın ons altındaki düşüşle 793 liraya geriledi. 



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Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatları! Gram altın 794 lira seviyesinden işlem görüyor

27 Ocak 2022 altın fiyatları ne oldu?

Gram:794,15

Çeyrek:1.312,00

Yarım:2.620,00

Cumhuriyet:5.220,00

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